Ali da jedna košarkaška utakmica i igrač pišu istoriju, to se ne dešava baš svaki dan.

Ali se dešava i to u Košarkaškoj ligi Srbije, gde bek SPD Radničkog i 3x3 reprezentativac Srbije Đuro Dautović postavlja nove rekorde – kako lične, ekipne, tako i ligaške.

„Kao da me uhvatio neki virus, osećao sam to i tokom zagrejavanja pred meč sa Tamišem. Ali, igrao sam, jer nismo imali izbora. Tako igramo cele godine, svi smo na raspolaganju timu koliko možemo. Ako treba da se ne izlazi iz igre, ne izlazimo“, priča Dautović i nastavlja:

„Nisam imao problema sa faulovima i nije me ništa ometalo da igram. Da su bila još dva produžetka ja bih igrao. Bilo je momenata kada nisam osećao tlo pod nogama, ali uvek se nađe neki faul, tajm aut, da se dođe do daha. Sada kada vratim film unazad, ne znam kako sam izdržao. Ne sećam se nekih stvari pred kraj utakmice, valjda od umora, ali opet bih sve uradio isto“.

„Verujte da nisam imao predstavu da sam možda jedini koji je to uradio. Nisam siguran ni sada, sve mi je to kao neki san. Nije mi bilo problem da igram za svoju ekipu i svoj klub 50 minuta, samo se osećam loše što smo izgubili. Moja minutaža, rekordi, statistike i indvidualan uspeh za mene ne predstavljaju ništa. Meni je tim ispred svega“.

Na pitanje odakle on i saigrači crpe snagu da na terenu daju od prvog do poslednjeg minuta i preko svog maksimuma, Dautović nije imao dilemu.

„Mislim da su dobra atmosfera i odnosi unutar svlačionice ključ u timskom sportu i da je presudna stvar za dobre rezultate. A mi to imamo. Primera radi, mi kada idemo na utakmicu, niko ne spava, niko se ne odvaja da sluša sam muziku. Svi pričamo, zezamo se, družimo i to je teško za objasniti. To treba neko da dođe i vidi kako mi funkcionišemo na terenu i van njega“, priča Dautović, koji razgovor zaokružuje pričom o SPD Radničkom u nastavku sezone: