- Znamo zašto je bila pauza u Evroligi, i mi i Baskonija smo imali mnogo igrača u reprezentacijama, ali smo i oni i mi mogli nekim igračima da damo vremena da se odmore. Oni najavljuju da je ovo važna utakmica za njih. Najave su takve da pričaju o taktičkim promenama, ali to nije novost, jer poznajem Pabla Lasa, sklon je tim stvarima, probaće da nas iznenadi u nekim segmentima igre. Probali smo da reagujemo i razmislimo šta bi to moglo da bude. Za nas veoma važna utakmica i posle ove pauze koju smo imali, odradili smo poslednja dva treninga u kompletnom sastavu - počeo je priču Obradović, pa dodao da nije problem što će pojedini igrači biti umorni, a Bonga i Nilikina propustiti meč posle reprezentativne pauze (Nemac upravo zbog povrede u dresu nacionalnog tima) :

- Nama je najveća čast da imamo reprezentativce, pogotovo u srpskoj, to nije bilo pitanje. Nilikina takođe neće biti u timu. Počeo je da radi uvodni deo treninga, još nije u stanju da igra košarku. Nadamo se da će biti spreman sledeće nedelje da počne da radi punim intenzitetom.

- Mnogo se priča o ovoj utakmici, jer smo kažnjeni od strane Evrolige i nećemo imati 20 odsto dvorane, da još jednom zamolim navijače, znaju koliko smo kazni platili do sada. To ne ide u prilog ni njima ni nama, molim ih sve, od 5 do 95 godina, da ne bacaju ništa na teren i da ne vređaju nikoga i da atmosfera bude prava i kakvu svi želimo.