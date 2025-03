Slovenac je nedavno obukao dres Lejkersa, a Nikola Vučević je otkrio kako je saznao za šokantnu vest, kao i to da je pomislio da je on trejdovan.

"Nije mi jasan potez da igrača kakav je Luka trejduješ. Čovek ima 25 godina, u usponu je, prošle godine je nosio tim do finala, sada bi opet bili blizu… Znate šta najviše pokazuje Dončićevu veličinu i kakav je talent? To što ispada kao da je Entoni Dejvis neki prosečan igrač, niko ga ne pominje, a biće u Kući slavnih i sjajan je. Meni se u celoj priči ne dopada to što pričaju o Luki, da je nespreman, pominju kilažu. To nije korektno da klub radi igraču koji je toliko dao, koliko toliko znači navijačima… Neprofesionalno", istakao je Nikola.