"Svi ugovori ABA lige, sponzorski i ugovor sa Evroligom, važe do završetka sezone 2024/2025. ABA lige ima prioritet prilikom dobijanja vajld karte, mi smo to imali i prethodnih godina, ali ono što je bila začuđujuće negativna okolnost jeste da su prošle godine od naših klubova, čak i od našeg šampiona, to je bila Crvena zvezda, tražili su da se plati određeni iznos za participaciju. Bilo je to milion evra, što nije malo. Mislim da su iz Evrolige prepoznali veliko interesovanje, ljubav i strast i Bogu hvala mogućnost da srpski klubovi mogu to da plate. Njima toliko znači učešće u Evroligi da ne pitaju koliko će da plate. Završetkom ove sezone naš šampion će sigurno imati prioritet u dobijanju vajld karte, da li će biti još neki uslovi koje će Evroliga poslati, to ne znamo, ako to budu neki finansijski uslovi, mislim da će moći da ispune, rekao je Vojinović gostujući u emisiji."