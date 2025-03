"Ja nisam partizanovac, ali mi se sviđaju, to sam govorio i ranije, kada nisu imali ovoliko pobeda, ni nizove na gostovanjiam. Oni jednostavno rastu. To se videlo i kada su bili nisko kotirani. Oni su jedan od retkih evroligaških klubova, koji ima čvrstinu, disciplinu, odgovornost u igri. To je karakteristika Željkovog (Obradović) rada. To ima Jorgos Barcokas i još po koji trener. Većina to nema, ne igra se toliko disciplinovano u svim fazama igre. To po meni, crno – bele može odvesti i na završni turnir u Dubaiju! Ja sam u duši zvezdaš, ali u srcu mi se više dopada kako igraju crno – beli, pa još podrška koju imaju. To što oni imaju na tribinama, nema niko u Evropi. I sve ukupno je dobar put. Partizan može sa tom odbranom, čvrstinom, disciplinom u igri da osvoji i najvredniji kontinentalni trofej. Nikom neće biti prijatno protiv njih u plej inu, ili kasnije, bez obzira na njihovu poziciju. Oni mogu svakog da dobiju u Areni, ali i u gostima", poručio je Zmago Sagadin.