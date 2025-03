- Na tako veliku utakmicu, gde je dvorana pola-pola, gde su došli naši ljudi, povedeš 14:6. Gledao sam sa drugarima i rekao da neće biti dobro kad sam video da Dobrić ostaje sam na trojci i promašuje, Petrušev promašuje bacanja, a nije trebalo da igra jer je bolestan... Uđe Teodosić i napravljena je najveća razlika tada, minus 17... Takva je to bila četvrtina, to je katastrofa - počeo je Đurović.

- Mekintajer je prvi plejmejker Zvezde, a u Partizanu ni na treningu ne bi mogao da igra, jer su svi bolji od njega. Nije Zvezda tim kakav su pomislili njeni navijači, a to se prenelo i na igrače. Igrači su u momentu pomislili 'mi smo veliki, bežimo svima', a odjedanput su sada ogoljeni i vidiš da nije to to. Ali iako su bili osramoćeni i poraženi, ne mogu tako da se ponašaju. Kalinić u stilu 'vidi kad mi da loptu, ma beži, neću ni da šutiram' i da je je protivniku. Ne ide to tako, tu mora oštar rez da bude - dodao je Đurović.