- Nikola Jokić je jedan jedini. Prvi u istoriji da ima ovakve brojke... Ne mogu da opišem i molim vas nemojte da me pitate za to. Neverovatan je. Kada si jedini takav igrač u istoriji NBA lige... Dosta je dobrih igrača u NBA, ali je Nikola Jokić ipak klasa iznad svih njih - rekao je Meloun, pa je rešio da se na urnebesan način našali sa Raselom Vestbrukom:

- Nisam imao pojma da je imao takve brojke i da je prvi imao 30-20-20. Rekao je Raselu Vestbruku u svlačionici: A ti to nisi uradio? Ha-ha.

- Videli ste koliko je uticao na igru skokovima, asistencijama... Nisam dao nikome od mojih igrača dao lanac za najboljeg defanzivca jer smo ipak primili 141 poen, ali bi to išlo njemu. To kako protivnik mora da igra, sve je zasluga Jokića. Kažu da ne zna da se brani, a to nije tačno. Strašan je defanzivac. Srećni smo što ga imamo u timu.