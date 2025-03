“Iza nas je važna utakmica, kao što će biti svaka do kraja sezone. Ekipa je radili od početka do kraja, kako bi stigla do cilja i pobede. Naravno da sam zadovoljan što se vratio Nilikina posle dva meseca pauze. Pokazao je da se uželeo igre, sigurno je da doneti dodatnu energiju. Ne znam kada će se vratiti Bonga na parket, to je pitanje za medicinski tim. Čekamo na zeleno svetlo. Hvala navijačima na podršci, mnogo nam znači i nastojaćemo da opravdamo njihova očekivanja u periodu koji sledi”, rekao je Obradović posle pobede nad ekipom iz Železnika.