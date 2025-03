"Jokić je pametan. Da ga treniram cenio bih kada to radi. Dobija brzo loptu od sudija i započinje tranziciju. Sudije to rade za njega, jer on trazi loptu i oni mu je daju. Pre nekoliko godina, kada sam bio u Golden Stejtu, imali smo izmenu i oni su je propustili. Ubacili su loptu brzo. Zato sam večeras spremio izmenu i pomislio: ‘Hej, moraćete da ga prozovete posle svake lopte koja napusti teren‘. Ne znam da li postoji pravilo protiv toga. Mislim da možete da imate izmenu i izaberete da ga ne uvede. Odlučio sam se da uradim to ako će oni da ubrzaju igru za njega", rekao je trener Tandera.