Bridžmen je odrastao u teškom okruženju u istočnom delu Čikaga i tada nije imao dolar i 25 centi za članarinu u lokalnom klubu. Dok je bio srednjoškolac tokom leta je radio sezonske poslove i zarađivao od 20 do 40 dolara nedeljno, pa bi tako stečeni novac koristio tokom čitave školske godine. Radio je i na njivama Lujzijane kao mehaničar, učio je posao i u čeličani, a radio je nekoliko puta nedeljno i noćne smene od ponoći do 7 ujutru u kompaniji Ford.

- Snažno me je pogodilo ovo. Mnogi to ne znaju, ali čitavu svoju poslovnu karijeru sam gradio prateći put Džuniora Bridžmena. Uvek nam pričaju priče o tome da 75 odsto sportista postane švorc pet godina nakon što završi karijeru. Nikad to nisam želeo, pa sam uvek gledao ljude poput Majkla Džordana, Medžika Džonsona... A onda sam našao i njegovo ime i razgovarali smo. On je imao lanac 'Wendy's', ja sam imao 'Big Chicken'. Pepsi, Koka-Kola... Sve što je on radio pokušavao sam da izvedem i ja po ugledu na njega - rekao je on, pa dodao: