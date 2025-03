- Izuzetno važna utakmica, kao što će biti sve do kraja. Zanimljivo da od šest mečeva igramo sa pet direktnih protivnika što se tiče plasmana i kako ćemo izgledati. Protiv tima koji ima probleme, ali se bore do poslednjeg atoma snaga. To treba da razmišljamo, sem onoga posle Olimpijakosa, radili smo da budemo agresivni. To je ključ utakmice protiv Barsleone kao i svim sledećim utakmicama - počeo je priču Željko Obradović, pa se dotakao Barseloninih kadrovskih problema: