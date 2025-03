„Povukli smo igrače iz njihovih timova i pokušali da promenimo način na koji smo do sada radili i da ih „upakujemo“ u takmičarski ritam. Počeo je novi olimpijski ciklus, koji prati i podmlađivanje reprezentacije. Imamo nove, mlade igrače, od kojih su neki prvi put u nacionalnoj selekciji. Ono što je pozitivno iz cele ove priče i ovog turnira jeste da pokušavamo da upravo ti igrači, koji nisu imali dodir sa reprezentacijom, osete šta znači nositi dres sa nacionalnim grbom i koliku to težinu ima“ – kaže Ždero.

„Idemo da osvojimo turnir bez obzira na sastav i to je ono što nas krasi dugi niz godina. Istina, prioritet je podmlađivanje ekipe za novi olimpijski ciklus, jer to je dugoročni cilj koji će dati rezultat na duže staze. Svi momci koji su na širem spisku i koji su prošli selekciju, imaju u sebi pobednički karakter. Zajedno sa nama iz Stručnog štaba koji podstičemo to što nose u sebi, potrudićemo se da to bude na nivou i u Bangkoku i da Srbiju predstavimo u najboljem mogućem svetlu“ – zaključio je Marko Ždero.