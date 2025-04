Životna priča Predraga Stojakovića

"Imao sam 14 godina kada smo se zbog rata u Hrvatskoj preselili u Beograd, gde smo ostali dve godine. Bile su to za mene dve prolazne godine. Živeli smo u Zemunu, gde sam obišao sve školske dvorane igrajući košarku. Sve mi je bilo nepoznato, bio sam nov, dete iz provincije, drugačije sam govorio… Doživljavao sam prijatne i neprijatne situacije. Upisao sam Trgovačku školu, misleći da ću nastaviti porodičnu tradiciju, jer su mi roditelji bili trgovci. Uz to sam počeo i sa košarkom. U školi su otkrili moj talenat i tako je počelo", otkrio je jednom prilikom Stojaković.

"Jednog jutra se nisam pojavio na treningu. Kad su me kasnije pitali ge sam bio, najnormalnije sam odgovorio - u školi! Trener me je uz osmeh pitao: 'Pa ti još ideš u školu?' Tada su mi objasnilida ako želim da nastavim s treninzima u prvom timu, ne mogu redovno da idem u školu. Od tog momenta moj ceo život se sveo na klub, treninge, druženje sa ljudima iz kluba".

Peđa je u PAOK-u proveo pet sjajnih godina. U poslednje dve sezone je beležio preko 20 poena po meču. Bio je MVP grčke lige i dva puta biran za najboljeg aktera All star utakmice. Pored toga u sezoni 97/98 bio je prvi strelac Evrolige.

"Posebno zadovoljstvo mi je bilo da nosim nacionalni dres i da sa jednom sjajnom generacijom dostojno reprezentujemo svoju zemlju. Posebno su me nervirali Ameri kad bi me pitali gde sam rođen. „Ja sam Srbin gde god da sam rođen“. Ali, ako im kažem da sam rođen u Hrvatskoj, odmah me pitaju: „Znači, Vi ste Hrvat?“ Nije im jasno koliko je Srba živelo u Hrvatskoj, a i sve da sam imao vremena da im objašnjavam, ne bi ništa shvatili, pa mi je bilo najjednostavnije da im kažem da sam rođen u Beogradu", izjavio je jednom prilikom sjajni šuter.