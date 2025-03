"Nije lako. Igrali smo dve večeri uzastopno. Međutim, kada vidite veterana poput Džejmsa (Hardena)... Sletimo u 02.00, ode da spava oko 4-5, a onda se spremi za danas. To je velika motivacija za mene i sve ostale. On je primer, a mi ga pratimo", rekao je Bogi.

"Neverovatan takmičar, on izvlači najbolje iz mene. On pokušava da se takmiči i da pobedi svaku utakmicu. Još učim od njega, ali na dobrom smo putu", konstatuje srpski as.