- Promenio je igru na mnogo različitih načina, od toga da sam ga video kao malog klinca u Torontu kako šutira iz kuka, do toga da retko kad maši nešto. Svaka mu čast. To je neverovatno. Posmatrati ovog čoveka, znajući koliko sati i posvećenosti je potrebno da se uradi ovako nešto, izuzetno je teško i veliko. Ogromna, ogromna količina poštovanja.

- Stef, on je nešto što nikada nismo videli. Bilo je zabavno gledati njegovo putovanje i karijeru i njegov uspon do veličine. Imao sam zadovoljstvo igrati s njim, kada je imao 21 godinu u reprezentaciji - istakao je trener, a zatim dodao:

- On je neumoran ratnik, željan dokazivanja, sjajna osoba, tako sam srećan zbog njegovog uspeha, ali nisam iznenađen šta je uradio, jer je on to zaslužio. On je jednostavno neverovatan. Zabavno ga je gledati, ali pravi pakao je igrati protiv njega .