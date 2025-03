" Odigrali smo jako dobru utakmicu u obe faze igre, počev od odbrane. Igrali smo dobro od početka. Nismo dozvolili lake poene Megi. To je tim koji trči mnogo. U prvom poluvremenu nisu imali mnogo poena posle ofanzivnog skoka. Sa odličnim napadom i odličnim kretanjem lopte pogađali smo i u prvom poluvremenu smo imali odlično kretanje lopte, uvek nalazeći najbolje opcije. Imali smo dvocifrenu prednost i zadržali smo je do kraja utakmice i u drugom poluvremenu. To je bilo vrlo važno. Generalno smo zadovoljni kako su svi pristupili meču, kako su igrali u napadu i odbrani. Nastavljamo da podižemo nivo igre i videli smo da idemo u dobrom pravcu", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije .

"Mega je igrala dobro do sada. Znali smo to. Dobili su Budućnost sa odličnim procentima. Nismo hteli da im dozvolimo da igraju na taj način. Prva četvrtina bila je ključna za ostatak utakmice i to se desilo večeras. Zadovoljan sam, to sam im rekao u svlačionici i uživao sam kako su igrali i u napadu i u odbrani. Naše asistencije su bile tu, imali smo otprilike 19. Imali smo dobar tok utakmice", rekao je Grk.