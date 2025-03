"Moram noćas da izaberem stranu. Dugo sam razmišljao. Naginjao sam ka Šaju neko vreme. Ali, sa današnjim danom biram Džokera. On radi stvari koje ne bi trebalo da su moguće. Kako je drugi u ligi po ukradenim loptama? Jedva može da potrči. Drugi u ligi po ukradenim loptama. Treći po asistencijama i to kao centar. Znamo da se liga promenila, ali sada se napadi vode preko centra? Fizički nije moguće šta sve on izvodi. Mi to ne možemo ni da procesuiramo u glavi. Noćas zvanično stajem na Jokićevu stranu. Šaj ima neverovatnu sezonu. Ali, nikada se nije desilo da igrač beleži tripl-dabl u proseku i da ne osovji MVP nagradu. Vestbruk je to uradio 2016. godine. Ne dešava se to baš često, a sada je to uradio centar. Pričamo o centru", rekao je Haslem.