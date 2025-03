U svom podkastu "Drejmond Grin šou sa Bernom Dejvisom" as Golden Stejta otvoreno je govorio o MVP trci.

"Jedino što ću reći, bez obzira na to što je zaslužio. Ljudi se naviknu na takve veličine, uzmimo Lebrona kao primer. On bi trebalo da ima, na primer, šest ili sedam MVP priznanja. Ali ljudi se naviknu i počne da im dosađuje njegova veličina. Protiv toga se bori", kaže Grin i dodaje:

"Da Jokić do ove sezone nijednom nije osvojio MVP nagradu, bez sumnje bi bio MVP. Ali pošto su ljudi naviknuti da on ostvaruje takve brojeve, na neki način sve to bude manje vrednovano".