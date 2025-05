Trenutno je to samo maštarija, realnost je da bez prohodnosti u Evroligu našim velikanima ne bi značila ništa, a to ne bi bilo dobro ni za manje klubove.

BFC BEOČIN

Beočinci predvođeni mladim Miroslavom Mutom Nikolićem sa klupe i asovima kao što su Željko Vučurović , Milenko Topić , Željko Topalović , Vladimir Kuzmanović i mnogi drugi bili su na korak do sna, ali kako to obično biva, nisu ga dosanjali.

DOLAZAK U BEOČIN

- Došao sam u Beočin iz OKK Beograda. Imao sam želju da ostanem u Beogradu i da igram, ali u to vreme sam imao utisak da u OKK nisu bili baš "za prosperitet" mladih igrača. Imao sam ponudu Vojvodine, ali me je poziv Mute Nikolića ubedio.

Rekao je da sam im baš ja potreban, imali smo sastanak Muta, predsednik kluba Veseljko Kojadinović i ja u hotelu Metropol i lako smo se dogovorili. Pitao sam ih gde su me gledali uopšte, pošto u to vreme nije bilo kao danas menadžera, videa, sve si morao sam. Muta mi je rekao da me je video na jednom turniru u Novom Sadu i da sam im baš ja potreban, što mi je u tom momentu imponovalo, ali bilo i malo čudno. Kada sam uopšte čuo da me Beočin traži, morao sam da otvorim "Sport"(tadašnji dnevni list), da vidim uopšte ko im je u sastavu, a onda sam video prezimena koja znam poput Stojačića, Markovića, Kusmukovića - prisetio se početaka u Beočinu u razgovoru za naš portal Vladimir Kuzmanović.