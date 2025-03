- Ako uzmemo u obzir i to da po meni Džon Braun nije igrač za Evroligu, onda se jasno vidi zašto ekipa ima problema. On je možda ranije bio na tom nivou, ali nakon povrede i dolaska iz Monaka, nije igrač koji može značajnije da pomogne Zvezdi.

- Lazić je kapiten i veteran, on je ostvario karijeru zahvaljujući disciplini, odbrani i fizičkoj snazi. Njegov manji broj minuta je donekle očekivan. Međutim, iznenađuje me što Mitrović ne igra više. On je igrač koji lako postiže poene i može da igra u raznim kombinacijama – sa Petruševom na poziciji pet ili sa Bolombojem na četvorci. Šteta je što ga trener ne koristi više. Što se tiče Dobrića, on je sam kriv. Imao je puno šansi, igrao je u prvoj petorci, ali nije pružao očekivane partije. Nakon razočaravajuće epizode u Virtusu, gde nije pokazao gotovo ništa, sada je imao priliku da se rehabilituje u Zvezdi, ali to još uvek nije učinio.