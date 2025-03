- Loše je što je Golden Stejt izgubio od Denvera u utakmici u kojoj je trebalo da pobedi. Nagetsi su mu praktično rekli: 'Izvoli, pobedi'. I Voriorsi to nisu uspeli da urade, ali bilo je teško gledati to što nisu igrali ni Jokić, ni Marej. To je užasno za ligu - rekao je Grinberg.