- Da, to je bilo sramotno. To je bila samo šala... Koga zezamo? Imamo 11 utakmica do kraja i ovo je trud koji smo uložili. Sramota me je te utakmice i našeg pristupa i kako smo igrali. Dali smo 26 poena na ofanzivnom skoku. Skok je napor, čvrstina, želja... A, onda smo im dali 25 poena kroz izgubljene lopte. Dakle, dobijamo 51 poen. Svaki put kad su bili bolji, ali i svaki put kad su promašivali su dobili ofanzivni skok. Zaista ne znam šta moji momci misle sa 11 mečeva do kraja. Izazivam ih da pogledaju tabelu, da pogledaju naš preostali raspored - rekao je Meloun, a zatim u dahu nastavio: