"Najvažnije pred ovu utakmicu je bilo to što smo imali jedan dan ovde za dobar trening, posle dve veoma naporne utakmice u Evroligi i što smo dobro skautirali Split. Pretpostavili smo na koji način će da igraju. Najvažnije je poštovati sebe i protivnika, to smo i uradili. Čestitke mojim igračima na pobedi i Splitu na izuzetnoj borbenosti i velikoj želji. Hvala splitskoj publici na dobrom prijemu i lepoj atmosferi u dvorani", rekao je Obradović.

"Ne verujem da to nešto zavisi mnogo od nas. Igraćemo do kraja protiv izuzetno teških protivnika. Imamo još pet kola do kraja ABA lige, koja nam je takođe veoma važna. Zgusnut je raspored, moramo da iskoristimo dane kad možemo da se odmorimo. Žalgiris je mnogo dobro igrao u nekim utakmicama, gubili su u nekim završnicama. Borićemo se do kraja", zaključio je Obradović.