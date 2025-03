- Hvala pre svega na čestitkama, već u najavi meča sam rekao da treba da iskoristimo naše šanse, a to je što je Zvezda u gustom rasporedu, em' što je imala dve utakmice iza sebe ove nedelje, igrali su dobro, nesrećno izgubili od Reala u Beogradu. Glave su im sigurno u sledećoj utakmici protiv Efesa, gde drže sudbinu u svojim rukama u Evroligi. Sigurno da su energetski i što se tiče fokusa bili potrošeni. Čestitam im na svemu uraeđnom do sada, i želim sve najbolje u nastavku - rekao je Jovanović.

Dodaje da je njegov tim ovoga puta uspeo da se održi u utakmici sve do samog kraja, što ranije nije bio slučaj.

- Loše smo otvorili utakmicu, Zvedza je poznata po tranziciji, u prvoj četvrtini su nam dali 11 poena u tom segmentu, posle pet. Imali smo mnogo ishitrenih šuteva, izgubljene lopte, devet koje su iskoristili. U drugom poluvremenu smo to iskontroilisali, imali smo na kraju isjajne procente, ali moram da kažem da smo bili daleko strpljviiji, lopta je kružila dok nenađemo šut, imali smo problem sa skokom. Čestitam i mojim igračima što su se od prvog do poslednjeg mintua držali, mi smo imali tri, četiri utakmice protiv kvalitentijih proitvnika, uvek se povlačili, sada smo nastavili da igramo i drago mi je što smo to iskoristili - zaključio je Jovanović.