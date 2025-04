Rekord karijere ostvario je najbolji košarkaš na planeti, ali to nije bilo dovoljno da njegovi Nagetsi zabeleže pobedu.

- Slovenska piletina, ili odakle god da je... Slovenačka piletina. Dao bih mu 40 poena i morali bi da me udvajaju. On bi verovatno šutirao trojke, radio pik-en-pop, ali ne bi se dugo zadržao na terenu. Ja pogađam više dvojki nego što on može trojki. Njegova braća bi morala da se biju sa mnom jer bih ga odmah na startu udario laktom... Srpska roštilj piletina - rekao je O'Nil.