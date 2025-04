To nije bilo dovoljno da Nagetsi savladaju Timbervulvse protiv kojih imaju crni niz od čak šest poraza zaredom. Po završetku ovog meča trener Denvera Majk Meloun dao je izjavu o svom najboljem igraču.

- Pa znate moju karijeru i da nikad nisam. Znate da sam trenirao neke velike igrače, ali Nikola Jokić je na drugom nivou. Kažu da nije atleta, ali koliko ljudi može ovo da radi što i on. Zamislite šta svake večeri mora da nosi na leđima. Koševi, asistencije, ukradene, pik en rol... Pitao sam pomoćnika koliko je minuta igrao, kažu mi 49, reko dobro - igrao je i 60.

- Sve smo uradili da dođemo do toga da pobedimo. Dali smo sve što smo mogli u četiri četvrtine i dva produžetka. kao trener ne mogu više da tražim. Osećam se jedino užasno zbog Vestbruka. Nije ta greška bila zbog manjka truda, ali dešava se, moramo da budemo čvrsti. Mislim da nije trebalo da igramo produžetke, da smo večeras pokazali odbranom da možemo da dobijemo meč, ali nismo. Znam ja dobro ko je Rasel Vestbruk. On mrzi da gubi, on je perfekcionista, znam da će sebe optužiti za poraz, ali smo mi svi zajedno izgubili - zaključio je Meloun.