Nikola Kalinić je bio emotivan nakon poraza od Efesa posle 45 minuta žestoke borbe.

Crveno-beli su imali sedam poena prednosti nakon prvog poluvremena, ali su potom u drugom došli u situaciju da jure zaostatak. Pogotkom Jaga dos Santosa je obezbeđen produžetak, a tamo je Kodi Miler-Mekintajer promašio šut za pobedu.

- Dobra stvar je da smo se vratili u meč, izborili produžetak, imali šut za pobedu, a loše su da smo imali neke prekide, greške u komunikaciji, koncentraciji i na tome treba da radimo. To je nivo kojem težimo, možeš da odigraš sasvim solidno utakmicu i da izgubiš... - rekao je Nikola Kalinić.

Uprkos porazu, Zvezda će igrati plej-in, odnosno doigravanje za plasman u četvrtfinale, pošto je Virtus pobedio Olimpiju zbog čega je ekipa iz Milana ispala iz trke za mesto u najboljih 10 ekipa.

- Srećni smo, sigurno je da smo srećni, to nam je nagrada za dobar rad ove godine, ali isto tako ne može nešto previše da se veseli posle poraza. Ide sad plej-in, tek sad počinju velike utakmice. Moramo da se osvestimo da je to taj nivo koji želimo, da su to vrhunske ekipe, da nema lake utakmice i svaka greška se kažnjava. Za to smo radili, tek sada sve počinje, nema šta da se motivišemo.

Bilo je ove sezone svakakvih utakmica i završnica.

- Ne znam šta bih ti rekao, jednostavno je to statistika, neke utakmice smo dobili u poslednjim trenucima, Baskonija tamo, Barselona, to je sve košarka... Bitno je da dolaziš u tu situaciju, sve su to vrhunske ekipe, videli ste roster Efesa, osvajači Evrolige, fajnal-for igrači... Svaki poraz je loš, ali je dobro da smo tu sa njima, dobro je da učimo i da naučimo lekciju.

Reagovao je nekoliko puta u toku utakmice žustro Kalinić zbog sudijskih odluka. Zbog toga mu je pokazana tehnička greška u drugom poluvremenu. Dobio je nakon utakmice pitanje o tome.

- Ti hoćeš da ja budem kažnjen? - odgovorio je pitanjem, ali ipak poručio:

- Pa šta da kažem, rekao bih ti svašta, ali šta god da kažem biću kažnjen. Šta da pričam o tome? Sa time moramo da živimo, da shvatimo da smo mi Crvena zvezda, i iako smo verujem najveći klub u Srbiji ili jedan od dva najveća, u okviru Evrolige nismo Efes, Real, Barselona i Fenerbahče. Moramo da prihvatimo da će sudije uvek biti njima naklonjene. Ne smemo zbog toga da gubimo kompas, moramo da živimo sa tim i da se borimo.

Crveno-beli će u poslednjem kolu gostovari Panatinaikosu u Atini, a Kalinić je uz dozu ironije podsetio na spekulacije i šale da je Zvezda nedavno u prestonici Atine "dobila na poklon" pobedu protiv Olimpijakosa.

- Pustiće nas ponovo... Možemo sa svima, pokazali smo to mnogo puta godine, možemo da se borimo sa svima, pobedili smo dosta takvih utakmica, ne odustajemo naravno. Izgubili smo večeras, boli poraz, težak poraz, ne padamo... Tek sad počinje sve, povećava se brzina, intenzitet i to je to. Za to smo se borili i videćemo da li smo za to ili nismo, dve su opcije. Saznaćemo.

