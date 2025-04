"Nije mi jasno kako MVP glasač može tek tako da donese odluku za koga će da glasa. To je pristrasnost, jer ne možete mi reći da ovaj čovek (Jokić) nije najbolji košarkaš na svetu. I to dokazuje! Svaku utakmicu. On je Top 3 u nekoliko kategorija, pogledajte me u statistiku. To je nečuveno. Jedan od najboljih centara ikada. Čuo sam i komentare Šeka... Da, dao bi mu 40 poena, ali bi on i tebi isporučio tripl-dabl", poručio je nekadašnji as.