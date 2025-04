"Imaš dva reprezentativca sa Olimpijskih igara. Imaš Plavšića kojeg si se na odrekao na pola sezone i imaš Dobrića koji je petorka u reprezentaciji, a pola sezone ili se ne skida ili ne ulazi. Dečko je prva petorka reprezentacije. Da nije bilo onoga sa Amerikancima, bila bi zlatna medalja. Prva petorka, a onda dođe u Zvezdu i ili ne ulazi ili se ne skida. Da se dotaknem Zvezde, a ne treba da pričam o njoj, kao neko ko voli košarku mene to dosta dotiče i nervira me to. Dobrić je za mene najbolja dvojka / trojka kod nas. Zašto se to desilo? Željko je hteo da ga dovede. I kako je Željko hteo da ga dovede, hajde mi ćemo da ga uzmemo, sedi ti na klupu. To je neko moje viđenje", rekao je Ratko Varda.