Vlade Divac, Peđa Stojaković, "brat" Hido Turkoglu, Majk Bibi, Kris Veber, Dag Kristi, Bobi Džekson, Skot Polard i kompanija, budili su Srbe sjajnim nastupima u NBA. Velike zasluge za to je imao trener Rik Adelman. Čuveni trener je trenirao "Kraljeve" od 1999. do 2006. godine i svake godine sa njima ulazio u plej-of. Iz ovog ili onog razloga nisu imali sreće da se okite šampionskim prstenom, ali to možda pođe za rukom Rikovom sinu Dejvidu.