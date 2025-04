- Nemam dovoljno reči da opišem šta je sve Željko uradio za mene i moju karijeru, promenio je način na koji gledam na košarku. Majk Batist, Peković, mnogi drugi najbolji centri su igrali za Obradovića. On je bio prvi trener koji je verovao da mogu da budem među najboljima u Evropi, dotad nisam dobio šansu da pokažem svoj puni potencijal. Moram da spomenem i asistenta Acu Matovića, on mi je mnogo pomogao – ne govorim mnogo o njemu, on ne voli svetlost reflektora, ali on je veliki stručnjak, ima veliko znanje i strastven je prema košarci. Željko mi je pomogao taktički, ali da napredujem igrački, Aca. Rad nogu, analiza video snimaka… Svi koji su igrali za Partizan spomenuće vam Acu, a retko se spominje.