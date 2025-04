To bi značilo da bi čak 80.000 gledalaca moglo da se nađe na licu mesta na jednoj košarkaškoj utakmici. Španski ''As'' navodi da su Real Madrid i Španski košarkaški savez (FEB) već postigli dogovor da se utakmice Evrobasketa organizuju na ''Bernabeuu'' i to bi mogao da postane odlučujući faktor u trci za Evrobasket 2029.