- On je bez dileme najimpresivniji košarkaš kojeg sam ikada video i to uključujući sve segmente. Imao sam prilike da vidim kakav je on na slobodan dan, šta radi sa svojim telom. On je tako dobar primer mladim košarkašima koji dolaze, ne samo zbog načina na koji igra košarku. Njegov intenzitet da ostane na tom visokom nivou, a mislim da svi znamo da je u životu, štagod radite dobro, teško da ostanete na visokom nivou. Za bilo koga, kakve god da su vam osobine.