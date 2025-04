- Ovo nisu odluke koje se donose lako. Posmatrao sam naš tim već duže vreme i ono što sam zapazio bilo je vrlo zabrinjavajuće u nekim momentima. Ipak, to je s vremena na vreme bilo zamaskirano serijama pobeda i znate, u svetu profesionalnog sporta gde su pobede i porazi vaša valuta, pobede mogu da zamaskiraju dosta stvari. Na Ol-star pauzu smo otišli serijom od osam pobeda ali od tada smo na učinku 11-13, izgubili smo poslednje četiri utakmice i krenuli smo u pravcu koji bi nas vrlo brzo odveo do okončanja sezone. Tako smo razmatrajući kako da dobijemo što je više moguće od nastavka sezone, nakon razgovora sa mojim ocem, došli do odluke da ćemo promeniti ove stvari na kraju sezone, ali smo ipak odlučili da protresemo ekipu i pokušamo da izvučemo maksimum iz nje do kraja. Tako smo došli do ovoga danas - rekao je Krenke 8. aprila nakon što je javnost saznala da Meloun više neće biti trener Nagetsa.