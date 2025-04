"Ljudi se danas ne bave samokritikom. Misle da su najbolji i najpametniji… I naravno, o svemu imaju svoje mišljenje. To mogu da razumem. Sve znamo bolje od drugih. U to vreme sam bio sam dete koje je velikodušno darovano od Boga. Bio sam najtalentovaniji mladi igrač na svetu, ali nisam završio posao.

"Nisam se plašio ničega i nikoga. Baš kao što vam kažem… Nisam imao strah. U svakom slučaju, smejao sam se ljudima kojima nije trebalo. Detroit Pistonsi su imali Bena Valasa, legendu. On je, na primer, jednom šutnuo loptu koja nije stigla do obruča, a ja sam se smejao na klupi! Rekli su mi: ‘Nemoj da se smeješ, on je Ol-star’. A ja sam rekao: ‘Ovaj momak je Ol-star? Ali on ne može da ubaci šut’.