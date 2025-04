- Krećemo plej-in, ovo je drugačije od ligaškog dela. Ovo je nokaut utakmica. Rezultat je veoma bitan. Znamo važnost meča, moramo se boriti hrabro jer igramo protiv jakog tima, pogotovo na njihovom terenu. Oni su talentovani, pogotovo u napadu, zato mi moramo odigrati što bolje. Važno je da imamo kontrolu meča i da igramo dobru odbranu, oni imaju takav tim i igrače koji mogu da pronađu svoj ritam i da vas ubiju. Zato i kažem da moramo kontrolisati utakmicu, da uradimo šta je do nas. Da čitamo njihove namere. Očekujemo navijače, treba da se borimo za navijače i za novu šansu - rekao je Sferopulos pred oldazak ekipe u Minhen.

- Kao što sam rekao, ritam je bio loš. Počeli smo dobro, ako se sećate, ali kraj prvog poluvremena i početak drugog su bili loši, to sam rekao već u uvodu. Moramo kontrolisati utakmicu.

- Oni imaju Edvardsa, on je ključni igrač, ali ne možete potceniti Obsta, Nejpira, Bukera, Lučića, oni su iskusni igrači i to su igrači koji naprave problem ako se ne fokusirate na njih. Karsen je ključni, on je njihov prvi skorer i čovek koji je među najboljim skorerima u Evroligi - poručio je Grk.