- Očekujem pobedu, naravno. To je stvar broj jedan. To je najvažniji meč sad, rekao bih da je težak protivnik. Videćemo, moramo da zaustavimo šut za tri poena. Oni šutiraju više za tri nego na dva, moramo da to zaustavimo i da zaustavimo tu ofanzivnu igru - rekao je Gedraitis pred odlazak ekipe u Nemačku.