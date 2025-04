"Iskreno, nijedan od njih nije to zaslužio. I izvinjavam se zbog toga. Morao sam da budem bolji u određenim trenucima", istakao je on, a onda se opširnije dotakao otkaza.

"Kada imate sastav kao što imamo, kada imate najboljeg igrača na svetu, to može da prikrije mnoge stvari. Šta bi bilo luđe? Da sam uradio ono što sam uradio prošle nedelje ili da sam to učinio tokom osam uzastopnih pobeda? Moj osećaj i verovanje je da je bilo više u toj svlačionici i to je ono na šta sam reagovao", istakao je Krenki.