O gestu svog igrača govorio je i trener FMP Saša Nikitović. On je osudio potez svog plejmejkera.

"Jeste li videli moju reakciju na to? Momentalno sam ušao u teren i rekao mu da je zabranjeno da to radi. Prvi put igra u ABA ligi. Ne razume te stvari, da se to ne radi na ovom nivou. Trener Splita je pozvao tajm-aut, na tom minutu odmora sam svojim igračima upravo o tome pričao", rekao je Nikitović nakon utakmice.