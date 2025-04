- To bi zahtevalo ozbiljan razgovor. Posle svih ovih godina na ovom nivou, uloga koju bih imao u NBA morala bi da bude na visokom nivou. Ne bih otišao da budem samo pomoćni trener. Ako bi to bila saradnja sa nekim poput Melouna, s kojim sam prijatelj, gde bi postojalo međusobno poverenje i uloga u timu, to bih možda razmotrio jednog dana. Ali sada o tome ne razmišljam. Fokusiran sam isključivo na Crvenu zvezdu i moj san da sa njom napravimo nešto veliko. Ne razmišljam ni o čemu drugom - rekao je Sferopulos.