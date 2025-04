Apatija je zavladala među momcima Željka Obradovića , navukao se taj gubitnički mentalitet, što se moglo videti i u ponedeljak uveče u hali Morača , gde je Budućnost od početka do kraja meča kontrolisala dešavanja na terenu i bilo je jasno da gosti nemaju šansu. Evroliga je "zatvorena" sa užasnim skorom od šest poraza i samo jednim trijumfom nad fenjerašem Albom, a u ABA ligi jedina dva teža meča u poslednja dva meseca Partizan je izgubio (Dubai i Budućnost).

Šta se to dešava i zašto su pojedini igrači toliko "ubijeni", najbolje zna stručni štab sa Željkom Obradovićem na čelu. Jednostavno, u igri više nema sigurnosti, poverenja... To se najviše odnosi na Lundberga i Vošingtona, koji gotovo da nisu upotrebljivi. I ono malo vremena, koliko im Obradović da, uglavnom igraju alibi košarku ili su dekoncentrisani. Šta se desilo s momcima koji su bili hrabri, preuzimali odgovornost u najtežim trenucima, za javnost je misterija. Kada se tome pridoda povreda Nilikine i pad forme Brauna, jasno je da je sve spalo na leđa Karlika Džounsa.

- Ne može Karlik sve sam - reči su stratega crno-belih. Tu je apsolutno u pravu, ali onda dolazimo do pitanja zašto ostatak bekovske linije Partizana izgleda ovako tragično.

Jasno je da se negde debelo pogrešilo, bilo da je u pitanju profil igrača ili odnos prema njima. Dakle, dileme nema - odgovornost je na Obradoviću i Saviću, pa i na ostatku stručnog štaba. Priznao je trofejni stručnjak da je do njega. Ali šta to može da promeni? Još jedna sezona klizi u ambis, malo je vremena da se nešto promeni, jer sada Partizan ne liči na tim koji može da osvoji ABA ligu, a to je poslednja šansa da se nešto izvuče.