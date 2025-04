"To je ekipa koja je imala Novicu, Bobija, Miljenovića, Joku… Ja sam trenirao prepodne sa juniorima, a poslepodne sam trebao sa prvim timom. Živeo sam na Bežanijskoj Kosi, pa sam hvatao bus, odradio trening i nazad. Imam sat vremena, ručak, presvuci se i opet – trening za prvi tim. Rekoh tada da je pametno malo da sklopim oči. Trening je bio u 17h, ja sa budim u deset do 17. Odmah sam uzeo telefon u ruke i pozvao fizija Mege i rekao mu: 'Joj brate, kasnim na trening imam hroničnu dijareju'", otkriva Rade i dodaje:

"Ne znam kako mi je to palo napamet. Dolazim ja tamo posle, počeli svi da me "tovare", ono njihovo, pre svih Novica. Prilazi mi Miloje i kaže mi savet do kraja života. ‘Sta god da je i kakva god da je stvar nazoveš telefonom koga treba i kažeš kako stvari stoje. Na primer – uspavao sam se, kasnim i stižem."

"Sećam se da sam bio baš mršav kao mlađi. I danas sam, ali tada sam imao nekih dva metra i samo 70 kilograma. Dođe mi onda Novica posle utakmica i ne pita me on da uđem u bure nakon nekog teškog treninga, već me uzme celog i ubaci me u bure sa ledom. To je njegov način komuniciranja i dosta stvari sam pokupio od njega", kaže Zagorac.