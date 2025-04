- Veoma sam srećan. Bilo je izuzetno teško ostvariti ovaj cilj. Sada smo među osam najboljih timova Evrope. To nam je bio cilj od početka sezone. Nije me briga ko nam je protivnik. Znam da je to Olimpijakos, koji je veoma dobar tim, možda i najbolji jer su završili kao prvoplasirani. Ali sada imamo osećaj da je teret koji smo nosili cele godine bar malo skinut sa leđa. Sada igramo svesni da nam treba još pet pobeda da bismo ponovo postali šampioni - rekao je Mateo.