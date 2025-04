Lesor brutalno iskren

Matijas Lesor, košarkaš Panatinaikosa, a nekada igrač Crvene zvezde i Partizana, dotakao se odnosa sa navijačima crveno-belih.

Lesor je uradio prilično nepopularan potez dolaskom u Partizan, jer je par godina ranije nosio dres Crvene zvezde.

- Nije sve u životu lično, ali ovo je lično. To je kao kada te najbolji prijatelj izda, onda više ne možeš da mu budeš veran. Kada sam otišao, pričali su mnoge loše stvari o meni. Zvali su timove i govorili da sam loša osoba, loš po svlačionicu. Izgubio sam godine zbog toga, bukvalno neke sklopljene ugovore. Pokušali su da zaustave moju karijeru u 22. godini. Trebalo mi je mnogo vremena da se vratim. I to samo zato što sam promašio šut u finalu ABA lige. Želeo sam to da ispravim i da donesem timu titulu naredne sezone - izjavio je Lesor za "Euroinsajder"

Pojasnio je potom kako je došlo do prelaska u Partizan.

- Kada sam napustio Makabi, Zvezda me je želela. Bilo je pregovora sa njima i sa Partizanom, ali me u Zvezdi nije želela samo jedna osoba koja se potrudila da se ne vratim. Ne želim da joj spominjem ime i dajem pažnju, zato što ta osoba zaista voli pažnju. I pored svega šta su mu učinili, bio sam spreman da se vratim i ispravim stvari. Zato što ta jedna osoba to stopirala, odlučio sam da plate za to. Zato je moj dolazak u Partizan bio osveta i nešto zaista lično.

Na kraju se dotakao i Filipa Petruševa sa kojim je imao istoriju iza sebe.

- On igra na način na koji igra, rekao sam mu nekoliko puta tokom meča da prestane sa tom igrom. Rekao sam mu da ako hoće da se udaramo, možemo to posle utakmice. On mi je rekao da ne možemo da razgovaramo, a zatim je opet nešto uradio. Zato sam mu rekao da ćemo posle biti samo on i ja. Ne znam da li me je ozbiljno shvatio ili uopšte čuo, ali da, posle se desilo to što se desilo. Išao sam i ja u policijsku stanicu, kao i on, ali se sa time nije otišlo daleko - rekao je francuski centar.