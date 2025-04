- Željko je jedan od najboljih trenera Evrope svih vremena, mislim da rezultati o tome dovoljno govore, šta je sve uspeo da uradi kroz celu karijeru. Mislim da je taj pritisak moranja stvorio dosta negativnu sredinu, jer gotovo svaka utakmica koju je Partizan igrao ove godine ili u prethodnim sezonama bila je "biti ili ne biti". To opterećuje igrače koji se dovode za jednu do dve sezone i jasno je svima da nisu uspeli da iznesu pritisak. Nije lako igrati kod Željka, potrebno je određeno vreme i mirnoća, a toga nema u Partizanu. Svake sezone je pitanje da li će se igrati Evroliga ili neće, da li će se ući u top 8, da li će se pobediti ovaj ili onaj protivnik. Voleo bih da ima više domaćih igrača i da oni igraju konstantno i da imaju pravo na grešku jer onda rezultati nisu ni bitni. Taj "košmar" u kojem se nalaze Partizan i Zvezda čini mi se da se dosta negativno odražava na rezultate i igru. To mora da se rastereti i mislim da bi jedan višegodišnji ugovor od Evrolige, ali po fer uslovima, a ne na ovaj način s nekim ucenama, pomogao da se večiti stabilizuju. Potrebna je neka mirnoća, a ne stalni pritisak, koji je evidentan, posebno u Partizanu. Što se igrača tiče... Nadao sam se da će Balša da igra više, mislim da je on potencijal pokazao na nekim utakmicama, iako je bio pod pritiskom kao mlad igrač. Ali šta to znači, pogrešiš i letiš napolje, ne može igrač tako da napreduje. Upravo je to ključno za mladog košarkaša. Najbolji pokazatelj je Mega, koja bez pritiska radi, stvara i izvozi igrače. Naravno da je to drugačije jer su Zvezda i Partizan pod stalnim pritiskom, zato ni ove sezone nisam pratio njih, jer bih voleo da se vrati onaj stari brend, gde naše ekipe predvode domaći igrači.