Nakon što je ranije u toku meča video da Klipersi koriste akciju u kojoj Ivica Zubac pravi blok da bi Kavaj Lenard šutnuo sa kapice, Jokić je rešio da taj napad gostima više ne prođe - što često radi na tajm-autima. Nakon što je pogledao u hrvatskog košarkaša i video šta se sprema, Jokić je pozvao Arona Gordona da se zamene, pa je on ostao na Lenardu, a Gordon je preuzeo Zupca. To je bilo samo trenutno, jer su ubrzo rotirali tako da Gordon može da preuzme Lenarda čim on dobije loptu u ruke.