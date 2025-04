- Igrajte za sebe! Mi ćemo ići u NBA ili FIBA. Zovete me u Istanbul 27. i 28. aprila da potpišem na deset godina? U nekom trenutku ćete se svi konačno probuditi - ja nisam problem, ja sam vaše rešenje. Ne marim za vaše kazne. Možete da me kaznite, jer ne računate na mene. Ali, ne možete da kaznite Nana, Sluku, Atamana, Granta, Huandča... Zašto su Pukl i Radović sudili toliko mnogo utakmica Olimpijakosa? Pogledajte statistiku, pa čak i idioti će shvatiti. Ja to shvatam već 15 godina. Kao što sam shvatio šta se dešavalo sa Bertomeuovim parama. Probudite se konačno.