- Nedović je imao velike oscilacije i mislim da je nedostajao u svom pravom svetlu. Niko ne može da me ubedi da Nedović nije vrhunski igrač. Ognjen Dobrić je neiskorišćen kod Zvezde. On je strašan igrač, može da prodre, pogodi trojku, odigra za pobedu... Da su Dobrić i Miloš Teodosić ove godine bili u Partizanu, crno-beli bi igrali plej-of Evrolige, 100 odsto sam uveren u to.

- I dalje nisam razumeo, da li Partizan ima plejmejkera. Meni se čini da nema… Da me neko pogrešno ne razume, Partizanu želim sve najbolje. Prijatelj sam sa Željkom Obradovićem, bio je kod mene u Zagrebu 1988. godine, kad je bio u vojsci. Možda nije napravio rezultate, ali Željko Obradović je Željko Obradović. Treba da budu srećni što je u Partizanu. On sad da ode, imao bi otvorena vrata u Realu i Barseloni. To je Željko i to ljudi ne shvataju. Navijači imaju šansu da gledaju Obradovića na kraju karijere. Privilegija je da ga svake nedelje pozdravite! Stranci se ne pale na ABA ligu. Igraju potpuno drugačije u Evroligi, a to ne sme da bude tako. Kod Zvezde bih ostavio samo Bolomboja i Mekintajera, dok bi kod Partizana ostavio Tajrika i Karlika Džounsa, uz možda Brendona Dejvisa, ali bih napravio ozbiljan razgovor sa njim.