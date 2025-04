Mirko Milićević nekadašnji je košarkaš Crvene zvezde, Cibone i Vojvodine . Dugi niz godina igrao je u Turskoj, tamo se i oženio, dobio sina Jesukana Onara koji je i sam bio košarkaš. U toj zemlji Milićević je igrao je od 1996. do 2005. godine, za Turk Telekom, Karšijaku, Bujuk i Geztepe.

- Ljudi da bi razumeli Atamana moraju da shvate da potiče iz imućne porodice. Njegov otac je 1996. godine bio težak 150 miliona dolara. Mislim da jedino Miško (Ražnatović op.a.) zna koliki je Atamanov ugovor, da on nema pojma koliko zarađuje, jer njemu novac ne treba - rekao je Mirko Milićević za Meridiansport i dodao:

- Jednom smo se posvađali u životu. U Bormiju sam bio kada mi je pozajmio 7.000 dolara. Pre toga sam u džepu imao 10.000, jer su bili noćni klubovi i hteo sam da imam novac. Ali, dolazi Marko , momak sa kombijem koji prodaje jakne, odela i drugu vrhunsku robu. Odabrao sam stvari i nedostajalo mi je novca da kupim sve što sam hteo. Zovem Atamana, jer znam da ima uvek jedno 20.000, 30.000 u šteku, pošto voli da ima pun džep. Objašnjavam mu da nemam dovoljno para i tražim mu 7.000. Kažem da ću mu vratiti čim dođemo u Ankaru. Otišao sam do njegove sobe, gde mi je izbrojao novac – a inače voli da broji pare – tako da sam kupio sve što sam hteo.

- Čim smo se vratili, spakovao sam novac u kovertu i pre treninga otišao da se nađem sa njim, da popijemo kafu. Dao sam mu kovertu, a on je uzeo i raspalio me po glavi. Sve se treslo! "Kakve pare, sram te bilo?! Mene to ne interesuje!’"Urlao je na mene… Nije mi bilo prijatno.