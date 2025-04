- Stalno to ponavljam – niko me ne sluša, i to mi ne smeta – ali FIBA košarka je potpuno drugačija. Razlika između 40 i 48 minuta igre je ogromna, što se naročito oseti na ritmu meča. I sama dinamika igre uživo je potpuno drugačija. Pet ličnih grešaka umesto šest, manjak prekida – sve se odvija mnogo brže. U NBA ligi, ako gubite 15 poena, znate da još možete da se vratite. U međunarodnoj košarci to ne funkcioniše tako.